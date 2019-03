Výzva Vezmi dědu na Pragovku spočívá převážně v práci s tzv. živou historií a výměnou informací a zkušeností. Ti nejbližší jsou naši rodiče, prarodiče. Vyzýváme tímto děti, Vaše žáky, i Vás, abyste se zapojili do akce, zeptali se ve svém okolí, zda někdo z Vašich rodičů či prarodičů zažil areál Pragovky funkční, nebo se podílel na událostech, které se staly součástí historie, jež je dnes vyučována v rámci školních osnov. Velká část významných události z naší historie se točí okolo let končících osmičkou a jsou neodmyslitelně spjaty s pražskými místy, kde se sešla společnost toužící změně. Nejedná se ale jen o Václavské náměstí či Staroměstské, klíčové byly i Vysočany (ČKD v Kolbenově ulici a právě Pragovka). Ať už se jedná o momenty, které bychom rádi z historie vymazali, jsou důležité stejně tak, jako ty světlé chvíle. Můžeme se z nich poučit. Výzva vezmi dědu na Pragovku! 6.4.2019 na Kolben Open se chce o to poutavou formou hry s úkoly pokusit. Podmínkou účasti ve hře je účast ve dvojici dítě- dospělý.