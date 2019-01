Vernisáže na Pragovce

Pragovka Gallery a The White Room vás srdečně zvou na další z řady synchronizovaných vernisáží. Program: 15:30 otevření Sochařské posilovny pod komínem/ Krystof Kaplan + grilovačka 18:00 společné zahájení výstav: Postbarokní folklór, Nikdy to nebylo, pořád to je, Beuys Don't Cry a Napadení kancem / první z dílů eurostředověké ságy Zvuková performance: Morasten Silva Morasten Performance: Tomáš Kajánek Afterparty + grilovačka Více informací o výstavách najdete v jednotlivých facebookových událostech: https://www.facebook.com/events/357365538389136/ https://www.facebook.com/events/522952311545182/ https://www.facebook.com/events/2139128822774804/ https://www.facebook.com/events/408718716335291/