Vernisáž: Vidět jako Mantis Shrimp

Představte si barvu, kterou si ani neumíte představit. Teď to udělejte ještě devětkrát. Tak přesně to dělá pestrobarevné mořské zvířátko jménem Mantis Shrimp, které má tak složité oči, že dokáže vidět i rakovinové buňky… To je jedna z mnoha inspirací mladé slovenské malířky Dominiky Žákové, která se dlouhodobě věnuje studiu teorie barev a barevné psychologie. Na nadcházející výstavě ve Vnitroblocku představí svůj nový cyklus maleb Spectre.