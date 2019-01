Vernisáž: Marek Ehrenberger - Not Good Enough

Pokud jste byli na podzimním Designbloku, nemohli jste přehlédnout stánek tohoto talentovaného ilustrátora a grafického designéra. Marek Ehrenberger, skromný kluk z Moravy s vášní pro cestování, to se svou tvorbou dotáhl až do New Yorku. Momentálně je ale v Praze, a tak upekl výstavu spolu s Vnitroblockem.

Marek sám svou tvorbu přirovnává k chameleonovi - barevná, osobitá, mírně střelená… přidejme k tomu trochu nadsázky a máme recept na skvělou solo show, ve které vám Marek představí svou nejnovější sérii dřevěných figur a ikonických hlav. Vyobrazuje členy současné různorodé individualistické společnosti, ve chvílích jejich síly i úzkosti. Každá postava reflektuje úzkostlivé stavy, jež jsou důsledkem dnešní uspěchané doby. Inspirací byl Markovi samotný New York, město, které nikdy nespí a které podobně jako kterákoli jiná metropole světa oplývá zdánlivě nekonečnou diverzitou.

Hudba na vernisáži: Aid Kid.

Součástí vernisáže bude i pop-up obchod Markových autorských triček a printů, tak dorazte si vybrat svůj originální kousek.