Věhlasní Armored Saint míří do Futura

Kalifornský true heavy metaloví Armored Saint, v jejichž řadách naleznete i jednoho z nejlepší vokalistů heavy/thrash scény Johna Bushe (ex- Anthrax) a jejichž zrod se datuje k roku 1982, zahraje ve středu 7. listopadu ve Futuru. Stěžejní album Symbol of Salvation zazní v plném rozsahu. Jako předkapela se představí brněnská legenda Titanic.

Časový harmonogram:

19:30 otevření klubu

20:25-21:00 Titanic

21:30-23:10 Armored Saint