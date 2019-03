Vegan Žižkov fest

Záměrem veganského festivalu v Prostoru 39 je otevřít nový prostor pro setkávání, poznávání nových míst, lidí a možností.

Prostor 39 je otevřený tvůrčí prostor na Žižkově. Dlouhodobě prázdný industriální prostor uprostřed žižkovské zástavby nás inspiroval a lákal k využití. Potkal se s představou tvůrců o otevřenosti i s principy sociálně citlivého podnikání.

Mezi 14. - 15. hodinou se můžete blíže seznámit se Zero Waste životním stylem v podání Jani Půlpani

aneb jak odpadu předcházet, jak odpovědně nakupovat a jak si vše zjednodušovat. Hlavní téma: zásady Zero Waste životního stylu a co znamenají v praxi, nakousneme odpovědný nákup - o původu věcí, globální důsledky naší spotřeby, minimalismus.

Vstupné na festival je dobrovolné.

Samozřejmě budeme rádi, když budete mít dobrý pocit z této netradiční akce a v rámci upřednostňované zero waste koncepce si donesete vlastní nádoby - rádi bychom skutečně zero waste akci (možná bude, ale to už záleží jen na společném úsilí všech).