Ve Višňovce se ukáží čtyři účastníci mistrovství světa

Nejlepší čeští bikeři včetně čtyř účastníků nedávného mistrovství světa v cross country horských kol se sejdou dnes v Praze, aby vzájemně změřili síly v závěru sezony. Finálový závod Bike Ranch Cupu se pojede v rekonstruovaném parku Višňovka v Praze 9, start elitní kategorie je naplánován na 16.00.

Ve startovní listině nechybí například Kristian Hynek, dlouholetý český reprezentant a druhý mužz letošního extrémního afrického závodu Cape Epic, soupeřem mu bude mimo jiné také český olympionik a bronzový medailista z mistrovství Evropy z roku 2014 Jan Škarnitzl, pravidelný účastníků závodů Světového poháru.

Přihlásil se také čerstvý vítěz Českého poháru v maratonu Michal Bubílek i reprezentanti v maratonu Marek Rauchfuss a Filip Adel. Mezi ženami bude jasnou favoritkou Karla Štěpánová, pravidelná účastnice závodů Světového poháru

„Nebylo to jednoduché, sehnat takové hvězdné obsazení byl trochu nadlidský úkol. Řešilo se to všechno na poslední chvíli, ale podařilo se a já věřím, že to bude divácky velice pohledná podívaná,“ věřil za organizátory Michal Douša. Na letošním MS byliz účastníků Hynek, Rauchfuss, Adel a Štěpánová.

V době od 10 do 13 hodin jsou připraveny dětské závody, dospělé kategorie mají své závody od 13 do 17 hodin. Hlavní závod odstartuje v 16.00.