Vánoce zdarma v Prádelně IV

Vánoce zdarma nabízí netradiční alternativu k tradičnímu způsobu nakupování nejen vánočních dárků.

Cokoliv se Vám u nás zalíbí si totiž můžete domů odnést zdarma. Navíc, sortiment obchůdku můžete ovlivnit i Vy! Stačí provětrat skříně a zapátrat, zda v nich není něco, co se Vám už nehodí, ale někoho jiného by mohlo potěšit.

Mohou to být knihy, hračky, oblečení, porcelánový servis, gramofonové desky, nářadí pro kutily, dekorativní či dárkové předměty a další. Prakticky cokoli v dobrém stavu.

Přijďte zažít radost z obdarování někoho dalšího nebo udělejte radost sobě či těm, co máte rádi a vyberte si něco z pokladů, které přinesli ostatní.

Máme rádi udržitelnost zdrojů a touto akcí chceme také upozornit na zbytečné nakupování dalších a dalších věcí, když kolem je pořád tolik těch, které ještě poslouží a potěší.

Věci, které si nenajdou svého majitele poputují jako každý rok do azylového domu Černý most, příp. do Červeného kříže. Využijeme vše, co přinesete a to do posledního kousku.