Utrpení mladého Werthera

I takový velikán, jako byl Johann Wolfgang Goethe, býval mladý a nešťastně zamilovaný. My všichni jsme Werther. Inscenace rekonstruuje jeho cestu k sebezničení pomocí zanechaných dopisů. Werther jako poutník zákrutami lidských citůa vášní, bouřící se proti konvencím a pokrytectví. V době svého vydání následovaly desítky mladých čtenářů Wertherova příkladu a z nešťastné lásky si brali život. Naše inscenace chce dojít do míst, kde hraničí láska s posedlostí, a prozkoumat, jak je to s láskou dnes, téměř 250 let po prvním vydání tohoto kultovního románu.

Hrají: Hana Mathauserová, Kristýna Podzimková, Michal Dudek, Kryštof Krhovják j. h.

Režie: Jakub Šmíd. Vstupenky od 150 Kč.