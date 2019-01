Týden saunování v Aquapalace

V sobotu 3. listopadu startuje osvětová a zážitková akce na podporu zdravého saunování. Řada saun a saunovacích center po celé republice přinese návštěvníkům novinky a doprovodné programy včetně unikátních kouřových rituálů, které mohou lidé v Česku zažít vůbec poprvé. Již 8. ročník Týdne saunování, byl slavnostně zahájen v největším Saunovém světě v Česku, v Aquapalace Praha, a to za účasti miss a modelky Elišky Bučkové.

Celostátní kampaň s hlavním tématem „Aromaterapie pro zážitkové saunování přináší i přírodní vykuřovadlaa kouřové rituály“ představí vykuřovadla, která se používají jak na provonění a očistu prostor wellness center, tak při speciálních saunových rituálech. Jednotlivá vzácná dřeva, pryskyřice a bylinky se používají k navození atmosféry, k uklidnění, mohou působit antistresově a povzbudivě.

Akce návštěvníkům navíc přinese celou řadu doprovodných programů, speciální saunové noci s prodlouženou otevírací dobou, informace o správném a zdravém saunování a otužování, beauty i zážitkové ceremoniály a netradiční show. Návštěvníci se například dozví, proč je důležité dodržovat po prohřátí a ochlazení i mnohdy opomíjený odpočinek. Velký prostor bude letos věnován hygieně, pitnému režimu a osvětě rodičů o saunování dětí. Těšit se také mohou na Jiřího Žákovského, který v roce 2017 získal titul Mistra světa. To vše od 3. do 11. listopadu, tedy na začátku hlavní saunové sezóny.

„Cílem akce je přivést do saun nové návštěvníky a těm stávajícím připravit zajímavé zážitky. Seznamujeme je se zásadami zdravého saunování, představujeme trendy ze zahraničí a pomáháme s osvětou pro rodiče s dětmi. Právě saunování dětí, které posiluje jejich imunitu a pomáhá bojovat proti častým nemocem, má v Česku dlouhou tradici, kterou je potřeba připomínat a rozvíjet,“ uvádí Saunový mág Pavel Hofrichter z České asociace saunérů.