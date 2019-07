Matices de Nuestra Tierra a Yoalli Ehecatl - Tradiční mexický folklór v Náprstkově muzeu.

V Náprstkově muzeu vystoupí mexický soubor Matices de Nuestra Tierra a Yoalli Ehecatl a přestaví vám své nové vystoupení „Had a hrom". Zapojit se také budete moci do tanečního workshopu.

Program:

13.00 – Taneční workshop pro děti i dospělé

15.00 – Show "Had a hrom"

"Had a hrom"

Cesta afro-mexickou kulturou a zvuky strun pro uzdravení duše.

Africké kulturní vlivy zasáhly jih a východ Mexika, jejich rituály a tradice daly zrod nové kultuře se smíšenými uměleckými projevy.

První část programu přestavuje následky události, kdy had uštkl malé dítě. Afro-mexický léčitel povolává na pomoc svět duchů, a za zvuků bubnů vyrve dítě ze spárů smrti.

Druhá část představení ukazuje moudrost a moc strun v tradiční mexické kultuře. Existuje mexické přísloví, které říká, že struny jsou pro srdce Mexičana jako zvuk hromu, jakmile je zaslechne, jeho srdce zaplesá radostí a jeho nohy se dají do pohybu. Tanec je pro Mexičany jako léčba, pozvedá ducha a rozzáří duši. Od starců až po mládež, zvuk strun zve k rozmanitým tancům ve všech koutech Mexika

Matices de Nuestra Tierra a Yoalli Ehecatl

Tento taneční a hudební soubor vznikl se záměrem sdílet tvůrčí návrhy pro široké spektrum publika, v nichž se propojuje tanec, hudba i ostatní prvky tradiční kultury a společně vytvářejí barevnou podívanou, která diváky vtahuje do obohacujícího zážitku tradičního mexického folklóru.

Jeho členy tvoří tanečníci a hudebníci specializovaní na lidové umění Mexika, ale i jiné typy tanců. Hrdost na naše mexické dědictví je pro nás motivací k šíření našich tradic a bohatých uměleckých forem celé země. Jsme si vědomi toho, že mexická kultura má světu co nabídnout, a přejeme si být toho součástí, prezentovat naším uměním rozmanité mexické regiony, povzbuzovat interakci a sdílení mezi divákem a naší kulturní tradicí.

Vstupné na akci je zdarma.