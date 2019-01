Totální nasazení - generálka na tour 2019 & koncert s Láskou

První koncert Totálního nasazení v roce 2019 proběhne v domovském pražském klubu Vagon. Kapela se od února do dubna vydává na turné k novému albu, které pod názvem TURNE!EČKO KAZOO OR DIE absolvuje po kulturácích po celé republice ve společnosti kapel E!E a The Fialky, a v Praze to bude taková generálka, kde zazní komplet dvouhodinový repertoár, z něhož si kapela vybere svůj program na turné. Bude to tedy jediný koncert, kde zazní prakticky vše, včetně mnoha nových songů, které tu budou mít premiéru.

Jako host vystoupí kamarád kapely, písničkář Láska se svojí doprovodnou kapelou.