Tortharry v Modré Vopici

Tortharry - česká deahtmetalová legenda s osvědčenými fláky

Elysium metal - ostřílení borci mixující deathmetal s corem a houpáním opic

Let Them Burn - masakrující thrash/death, který šlape, jak motory Titaniku

Cataclysm Orchestra - valivý deathmetal

Vstupné 180 Kč.

Časový harmonogram

18.00 Doors

18.30 Arthemion

19.30 Beyond the mirror

20.30 Cataclysm Orchestra

21.30 Let Them Burn

22.30 Tortharry

23.30 konec akce