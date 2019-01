Tip na výlet: V Muzeu Říčany zažijete první světovou válku

Muzeum Říčany připravilo pro široký okruh návštěvníků výstavu „Tohle je válka 1914–1918“, která zážitkovou formou zprostředkovává atmosféru první světové války.

Na vlastní kůži zde návštěvníci mohou poznat, co prožívali v zákopech naši pradědečkové či jak byla těžká vojenská puška. Výstava nenabízí obrovské množství historických artefaktů a sáhodlouhé analýzy bitev, ale možnost proniknout do atmosféry doby prostřednictvím navození autentických situací a dobových předmětů. Výstava je vhodná i pro rodiče s dětmi od 8 let. Můžete ji zhlédnout až do 20. prosince.

„Chceme lidem zprostředkovat, jaké věci se skrývají za historickými daty z učebnic. Výstavu jsme proto připravili jako zážitkový prostor, ve kterém bude návštěvník moci alespoň trochu poznat, co je to válka. A jaké to asi bylo pro mladé muže, kteří ze všeho nejvíc chtěli být se svými děvčaty, ženami a dětmi, a pro ženy i rodiny, které nevěděly, jak se jejich příbuzný či blízký má a zda se vůbec vrátí,“ říká Jakub Halaš, ředitel Muzea Říčany.

„Chceme si spolu s návštěvníky také pokládat otázky, proč vlastně války vznikají,“ dodává.

V neděli 25. listopadu se uskuteční doprovodný program k výstavě. Od 15 hodin proběhne program pro rodiny s dětmi (od 8 let), který čerpá ze zážitkového programu pro školy, které výstavu denně navštěvují. Stanete se vojáky v zákopech první světové války i jejich ženami, které doma zůstaly na všechno samy.

Program povedou Marie Tvrdoňová a Renata Skalošová. Od 16.30 proběhne komentovaná prohlídka kurátora výstavy a historika muzea Jana Boukala.

Motto výstavy zní: Nenechme se ukolébat zdánlivou pohodou, velké konflikty se mohou stát znovu.

Otevírací doba:

Pondělí až čtvrtek 14.00–18.00

Pátek zavřeno

Sobota 10.00 – 18.00

Neděle 13.00 – 18.00