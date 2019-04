Tip na výlet: Bitva Libušín

28. ročník historického festivalu Bitva Libušín, jehož tradičním vyvrcholením je největší středověká bitva ve střední Evropě, se uskuteční v sobotu 27. dubna v Libušíně u Kladna. Akce se každoročně účastní kolem 2000 šermířů a 4500 diváků z České republiky i ze zahraničí. Pro návštěvníky všech věkových kategorií je připraven bohatý odpolední program, který začíná otevřením brány v 11 hodin.

„Mezinárodní festival je určený především pro rodiny s dětmi a zájemce o historii. Program je připravený tak, aby zde každý mohl prožít příjemné odpoledne a též se něco zajímavého dozvědět. Údolí pod hradištěm kněžny Libuše se již tradičně promění v areál festivalu rozděleným do několika částí,“ uvádí za pořadatele Petr Šrámek z Libušínského spolku přátel historie, https://libusin.org/CS/.

Letos se uskuteční dvě bitvy. Mezi nimi mohou diváci shlédnout ukázku soule (středověkého rugby) nebo si projít tábor s průvodcem během komentované prohlídky. Novinkou bude boj o mosty – souboje válečníků o dobytí mostu protivníka. Oblíbená dětská bitva s hadrovými míčky a vlastnoručně malovanými štíty začne v 15:30 v kulisách velké bitvy, která vypukne v 16:00. Od 17 hodin zde budou probíhat volné boje, kde o vítězi rozhoduje jen zručnost ve zbrani a velení.

Druhou část areálu představuje dobové tržiště, na kterém si návštěvníci budou moci prohlédnout a zakoupit repliky historických předmětů. Bude zde probíhat komentované cvičení dravých ptáků k lovu, přičemž odvážní zájemci budou mít možnosti vzít si je na ruku. Dobově oblečení řemeslníci předvedou ukázky řemesel a muzikanti zajistí živou historickou hudbu k tanci i poslechu. Zručnost si mohou návštěvníci vyzkoušet ve škole práskání bičem nebo u mistra tesaře. V dětském koutku budou umístěné tvořivé dílny, ve kterých si děti vlastnoručně vyrobí vše potřebné k této události, společně si namalují prapory, zhotoví štíty, vyzkouší si zbroj atp.

„V roce 2019 můžeme čekat dvě bitvy – první menšího rozsahu, druhou pak s celou tisícovkou bojovníků. Tentokrát se opět podíváme na spor mezi dvěma sousedy... Rád bych upozornil na fakt, že příběhy jednotlivých bitev jsou vždy smyšlené, předvádíme tedy vlastně pohádky. Co se však týká rekonstrukce zbraní, zbroje a vybavení, je naším cílem, aby vzhledem a funkcí co nejvěrněji odpovídaly historii. Návštěvníci festivalu vidí na jednom místě historické postavy a repliky předmětů z doby v rozmezí od 800 do roku 1500. Vedle sebe zde stojí například Vikingové, husité, členové rytířských řádů a další. Je to průřez rekonstrukcí života v Evropě ve středověku,“ řekl Petr Šrámek z Libušínského spolku přátel historie.

Vstupenky do areálu jsou k zakoupení na místě v ceně: 150 Kč pro dospělé, děti do 120 cm mají vstup zdarma, ostatní děti do 15 let zaplatí 100 Kč. Rodinná vstupenka pro dva dospělé a čtyři děti do 15 let stojí 400 Kč.

Děti z dětských domovů s doprovodem zdarma. Nutno předem domluvit na emailu organizace@libusin.info