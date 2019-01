Threshold na Chmelnici

Progresivní pětice Threshold vydala v loňském roce kolosální dvojalbum »Legends Of The Shires«, s nímž vyrazila na rapsodické dvoutýdenní turné po Evropě.

Nové album sklidilo ohromný úspěch, což dokazovaly beznadějně vyprodané koncerty a umístění na hudebních žebříčcích. Kapela se proto rozhodla oznámit druhou vlnu tour LEGENDS OF THE SHIRES!

Pro fanoušky těchto britských progresivců je to skvělá zpráva, protože THRESHOLD míří i do České republiky. Na bezprostřední show, pořádně nabroušené kytarové rifty, výrazný hlas a metalový chraplák zpěváka Glynna Morgana, který se téměř po dvaadvaceti letech vrátil do kapely, se můžete těšit 17.10.2018 v Praze, Klub Nová Chmelnice. Speciální hosté jsou samozřejmostí!