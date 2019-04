Thelma a Selma jsou kamarádky. Vydávají se na cestu podobně jako před třiceti lety filmové hrdinky Thelma a Louise. Životní road-movie, na které se má rozhodnout co? No přece všechno! Thelma a Selma proto vstupují na poslední teritorium muže. A?… Představovaly si to jinak. Za divných okolností se stanou události, které rozhodně nechcete vysvětlovat policii a na které je krátká i sociologie. Takže se rozdělá oheň. Ale co za oheň vlastně tyhle dvě zapálily? V jeho světle dostává osobní příběh rozměr mýtu a oživlý Totem pokládá podstatné otázky.

Inscenace o emancipaci, současných ženách a mužích, a „chaosu normální lásky“ se svébytným kotlíkářsky-romantickým nádechem.

Režie Jiří Ondra

Výprava Jana Hauskrechtová, David Oupor a Matěj Koláček

Hudba Petr Šmíd

Hrají: Alena Štréblová, Pavlína Štorková a Petr Šmíd

Vstupenky:

230 Kč / 150 Kč / 70 Kč (studenti uměleckých škol)

Předprodej probíhá v síti GoOut.cz: https://goout.net/cs/divadla/a-studio-rubin/gd/