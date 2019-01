The Vibrators zpátky v Praze

Miláčkové publika, teď už stálice strahovské Sedmičky, punk rockoví veteráni a mágové v jednom - britští The Vibrators hrají již od roku 1976. Bude to neskutečných 43 let. Pánové sypou z rukávů své geniální melodické pecky, jednu za druhou, jakoby se nechumelilo. A dělají to od srdce. Eddie, Pete, Darrell. Koncert na 200% možné vyprodukovatelné energie, plný notoricky známých hitovek, s parádním zvukem mistra Kuřete. Předskakovat budou tentokrát The Junk Food. Hoši jako lusk, punk rock jako víno. Svižně, drze, přímočaře, puky nežehlí, jedou na férovku a dostanou vás.

Předprodej: Klub 007 Strahov 280 Kč, na www.ticketstream.cz 280 Kč + poplatek. Na místě 350 Kč.