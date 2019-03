Do Prahy se sjede světová taneční špička na festival The Legits Blast. Desátý ročník je zasvěcený hlavně bboyingu, jednomu ze čtyř hlavních elementů hip hopu. Během druhého březnového víkendu se klub Tresor promění v mekku evropské bboy scény. Na programu je i workshop s jedním z nejlepších bboy současnosti, Victorem, který přijede z Ameriky reprezentovat Red Bull BC One All Stars, crew battle se zastoupením 50 crews z celého světa, mezi nimiž najdeme i celosvětový dreamteam Green Panda nebo dreamteam Squadron. Nesmí chybět after party, která speciálně pro ty, kteří nepřestávají lovit jedinečné zážitky, proběhne pokaždé na jiném místě.