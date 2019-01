Píše se 5. července 1968 a The Doors nastupují na pódium legendárního Hollywood Bowl, aby odehráli svůj nejslavnější koncert.

Záznam koncertu The Doors Live At The Bowl ’68 proslul široko daleko jako vůbec nejlepší vystoupení kapely zachycené na filmovou pásku. Zcela poprvé mají fanoušci příležitost zhlédnout kompletní verzi v celé její digitalizované slávě, se zvukem v kvalitě 5.1 dolby sourround. Celý záznam byl šetrně zremasterován z originálních filmových negativů, tak, aby zůstaly zachovány i dosud nezveřejněné záznamy písní Hello I Love You, Texas Radio and the Big Beat a Spanish Caravan. Úvod snímku patří bonusu v podobě rozhovorů se členy kapely, kteří vyprávějí o tom, co pro ně osobně znamenalo vystoupení v Hollywood Bowl, a o celkovém přesahu této koncertní události.

Více než 40 let od vydání debutového alba Doors je jejich hudba a odkaz mocnější než kdy dřív.

Přes bezpočet nejrůznějších následovníků a revivalových skupin zůstali Doors jediní svého druhu a tento snímek se bude stejnou měrou zamlouvat širokému spektru fanoušků této slavné kapely – jak těm pravověrným ze starší generace, tak i generaci nové, která The Doors teprve objevuje.

The Doors jsou naprostým fenoménem oslovujícím celé generace i dlouho po smrti Jima Morrisona. Koncerty této legendy se jen málokdy obešly bez hudebních i jiných exhibic. Stejně tomu bylo v Hollywood Bowl 1968, kde The Doors nechali jedinkrát zaznamenat celý svůj koncert. Jim Morrison, John Densmore, Robby Krieger a Ray Manzarek ze sebe tehdy vydali to nejlepší.

Záznam byl poprvé vydán v roce 1987. Až nyní si jej však můžeme vychutnat v nadpozemském provedení.

K 50 letému výročí si jej znovu vzal do rukou Bruce Botnick, dvorní zvukař kapely. Osobně jej znovu smíchal a zremasteroval a to i pro Dolby Atmos, což zajištuje ultimátní poslechový zážitek.

