The Cure: Jedinečný koncert z Hyde Parku v českých kinech

Loni oslavili 40 let na scéně, letos vstoupili do Rock’n'rollové síně slávy, do konce roku chystají nové album a patří mezi největší taháky Colours of Ostrava. Kolem britských The Cure je v poslední době rušno. Právě k výročí 40 let odehráli Robert Smith a spol. unikátní koncert v londýnském Hyde Parku. Jeho záznam se objeví v českých kinech už 11. července.

Všem, kteří se už nemohou dočkat koncertu ve vítkovickém areálu, společnost Aerofilms ve spolupráci s Colours of Ostrava nabídne záznam, na který ve víru letošních událostí nezapomene ani Robert Smith. Koncert v londýnském Hyde Parku se odehrál 7. července 2018. Začal v osm a bavilo se na něm okolo 65 000 lidí. Stalo se tak takřka na den přesně

40 let od vůbec prvního setu The Cure v zaplivaném baru The Rocket. S tím rozdílem, že v neděli 9. července 1978 těch lidí přišlo zhruba šedesát.

Zážitek z více než dvouhodinového výročního koncertu umocnil osvědčený Tim Pope, zodpovědný už za ikonický záznam „In Orange“ (1986). Spolu s úchvatnými projekcemi rozbouřeného moře, pableskujících pavučin a zlomených srdcí ho zakonzervoval v působivém 4K formátu. I Popa výkon kapely ohromil: „Nikdy jsem Roberta neslyšel zpívat tak dobře, ani The Cure hrát soustředěněji a silněji.“

Zvuk zase nasnímal a Robertu Smithovi pomáhal vypilovat do výpravného 5.1. audia Paul Corkett. Jejich cílem v legendárním studiu Abbey Road nebylo nic menšího než převést do filmové podoby, podle deníku Independent, „perfektní set“. Ještě víc set vychválil The Metro: „Svědčí o tom, proč na ikonické The Cure chodí návštěvníci napříč generacemi.“

UK, 2019 • 137 min • režie: Tim Pope • anglická verze bez dialogů • přístupný od 12 let • záznam • premiéra: 11. července 2019

Legendární The Cure, ikony světové hudby se zástupy oddaných fanoušků, jednoho červencového večera roku 2018 vystoupili na pódiu v londýnském Hyde Parku, aby oslavili neuvěřitelných 40 let na scéně. Režisér a dlouholetý spolupracovník kapely Tim Pope neopakovatelný večer zaznamenal a díky nejmodernějším technologiím z něj vytvořil dechberoucí zážitek i pro diváky v kinech po celém světě. Robert Smith a jeho spoluhráči Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell a Reeves Gabrels vzali fanoušky na magický výlet časem prostřednictvím nestárnoucích hitů jako Lovesong, Lullaby, Boys Don't Cry, Fascination Street nebo Friday I'm In Love.

