The Best Of ze žlutých trabantů

Akce již skončila Přednáška přinese to nejlepší z trabantů. Už se probojovali Střední Asií, Afrikou, Jižní Amerikou, Austrálií a Jihovýchodní Asií, a tak si řekli, že to všechno zamíchají, protřepou a vytvoří zabijácký koktejl toho nejlepšího, co na svých cestách zažili. ˟ 16. 10. (18:00–21:00) Jasná I 1181/6, Praha