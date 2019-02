Tři ženy a bubenice. Tři ženy a bubeník. Jackie Chambers z Girlschool a rock 'n' roll.

To není začátek vtipu, nýbrž klíčová slova, která definují večerní hodiny 27. února v pražském klubu Vagón.

The Agony není potřeba dlouze představovat, tato čistě ženská heavyrocková čtveřice letos se svou druhou deskou objela zastávky festivalu České Hrady, podpořila Pipes and Pints při jejich návratu na pódia, odehrála koncerty v UK, Holandsku i Rakousku a rušný rok zakončí společným turné nejprve s Horkýže Slíže a poté s Trautenberk.

Britská Syteria bude mít na pražské půdě premiéru, nicméně jejich sólová kytaristka a autorka většiny skladeb, Jackie Chambers z legendárních Girlschool, se vrátí do našeho hlavního města již počtvrté.

Tentokrát zde představí svou druhou kapelu, do které přivedla vynikající spoluhráčky a spoluhráče: mladá baskytaristka Keira Kenworthy je čtyřstrunnou virtuózkou a tím pádem jednou z nejvyhledávanějších hráček v celé Velké Británii, zpěvačka Julia Calvo vlastní kromě vynikajícího hlasu také jihoamerický původ a z něj vycházející charisma a drive, a její bratr Pablo Calvo celý soubor žene zpoza bicích, přičemž mu nedělá problém účastnit se vícehlasých vokálních harmonií.

Syteria loni vydala debutové album Rant-O-Bot a svou rockovou muziku s chytlavými hymnickými refrény a prvky punku naživo servírují s neskutečnou energií a nadšením, stejně jako již zmíněné The Agony.

Ostatně, tento koncert má příběh – Niky z The Agony a Jackie Chambers pojí dlouholeté přátelství a nebýt Jackie (a Girlschool), Niky by možná nikdy nepřišla na to, že chce mít ženskou kapelu a The Agony by nevznikly.

Tento večer proto bude oslavou žen v kapelách a výborné hudby… nenechte si to ujít.

Předprodej (pouze 8%) v pokladně Divadla Metro, otevřeno 10.00 - 20.00

92% vstupenek je možno koupit v den konání koncertu v klubu od 19.00.

Vstupné 200 Kč.