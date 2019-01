Vymítači dobra v klubu Modrá Vopice. Francouzští post blackoví The Great Old Ones společně s islandskými atmosferiky Auðn vystoupí v pondělí 5. listopadu v Praze.

19.00 otevření klubu

20.00 - 21.00 Audn

21.20 - 22.00 The Great Old Ones

Vstupné 450 Kč