Charitativní talk show v Divadle Royal ve prospěch dětí z dětských domovů, na které se každý z hostů může zeptat na to, co ho zajímá. Vystoupí talentované děti z dětských domovů. Můžete se přijít pobavit a zároveň podpořit dobrou věc. Celý výtěžek jde na podporu dětí, které čeká přechod z dětského domova do samostatného života.