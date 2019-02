Talco ve Futuru

Talco je jednou z nejvýznamnějších a nejznámějších italských kapel v žánru punk-rocku. Pyšní se už šestnáctiletou historií, šesti studiovými nahrávkami, nespočtem vyprodaných klubových koncertů a nabitých festivalových vystoupení po celé Evropě. Mají svůj vlastní styl "punkčanka", tedy progresivní mix punk-rocku, folku, latina a ska, díky kterému už dlouhou řadu let přivádí k tanečnímu šílenství fanoušky po celé Evropě. Nejde tu však jen o zábavu, texty, které Talco produkují, se dotýkají existenciálních otázek jako například konceptu pravdy, degradace člověka nebo hodnoty lidského života. Kromě toho Talco konstantně kritizují politiku a vývoj současné společnosti. Přijďte si užít koncert nabitý punk-rockem s latino nádechem v rámci "And the Winter isn't" tour.

19.15 - Otevření klubu

20.00 - Minipax (punk rock)

21.00 - Talco

Vstupenky za 345 Kč na www.mightysoudns.cz, v případě nevyprodání také na místě v den akce.