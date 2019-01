Druhý ročník turné, na kterém představí svou aktuální tvorbu trojice kapel Dying Passion, Between The Planets a Elbe. Šumperské Dying Passion lze zcela bez nadsázky považovat za jednu z největších stálic tuzemské metalové scény. Pražští Between The Planets jsou instrumentální groove metalové ambient trio. Elbe je společným projektem Standy Jelínka a Martina „Spacosh“ Peřiny.