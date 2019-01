Výstava přenese návštěvníky do atmosféry přípravy venkovské svatby. Co vše tato velká chvíle obnášela?Jak se nevěsta a ženich oblékali ke svatebnímu obřadu? Co bylo součástí věna, jak vypadaly svatební kytice, výzdoba a hostina, nebo jak vznikla tradice družiček a svatebního závoje? Zamiřte do Národopisného muzea a vše se dozvíte.