Zima končí, slunce začíná hřát, ulice se probouzí, chuť roste (i na jídlo) a my otvíráme šestou společnou sezonu.

Je čas na jarní velký street food festival.

Pište si do diářů 14. dubna a začněte držet dietu, ale taky roztahovat žaludek, ať se do vás těch zhruba 50 stánků vejde... Objevíme novinky, koukneme co nového dokáží vykouzlit ti prověření, s jakým překvapením dorazí nováčci, nastavíme a předpovíme nové trendy a budeme hodně někde!



Pro děti (i dospělé) zajistí netradiční a inspirativní program La škola - hudební obrazy pro děti.

La škola se věnuje výuce dětí skrze hudbu a podněcuje jejich kreativitu a fantasii.