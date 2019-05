Stopování / The White room

Stopovat můžeme někoho, hledat něčí stopy v prostoru. V průběhu tohoto druhu stopování, zvlášť pokud nejsme zkušenými stopaři, se může snadno stát, že zjistíme, že jdeme po stopách vlastních. Martina Chloupa a Irena Staneva se rozhodly jít jinou cestou - stopují čas, zastavují jej v místě, které je nejvíce zajímá. Čas zastavují společně nebo každá zvlášť tam, kde je nějaký problém, který chtějí vyřešit, nebo na něj poukázat, nebo daný moment zachytit bez jakéhokoliv hodnocení. Multimediální umělkyně a rezidentka Pragovky Martina Chloupa nejčastěji vystavuje jako malířka, mnohem známější jsou však její konceptuální objekty. Do White Roomu připravila novou obrazovou formu – cyklus transparentních figurálních torz a ke spolupráci si přizvala jako hosta malířku Irenu Stanevu. DOPROVODNÝ PROGRAM: 20.6. Meet the artist/ Meet the curator 9.7. Dernisáž výstavy