Stezka duchů v Třeboradicích

Bojíte se rádi? Líbí se vám strašidla? Na konci tohoto týdne můžete vyrazit do Třeboradic, v městské části Praha – Čakovice, kde se koná tradiční Cesta duchů.

„Po setmění, až všechna strašidla ožijí, zvedne se mlha z močálu a bludičky obují kouzelné střevíčky, máme pro vás připravené dobrodružství od rybníka v Třeboradicích až do zahrady restaurace Maximum. Na cestu dostanete kouzelné světýlko a pokud jej v bezpečí donesete až do cíle, odměna vás nemine,“ lákají pořadatelky z Klubu LíPa.

Vstupné na Stezku duchů činí 50 korun za dítě. Je možné rezervovat si konkrétní čas, a to na webu www.lipatreboradice.cz.