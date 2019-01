Startuje jubilejní dvacátý Designblok

Pražský mezinárodní festival designu Designblok pro svůj dvacátý ročník vybral téma Oslava. Na vizuálech letos zachycuje dvojici cyklistů symbolizující dřinu, zapálení i radost ze společné jízdy.

Nově kromě prostoru Průmyslového paláce a Lapidária na holešovickém Výstavišti naplní designem také budovu Colloredo Mansfeldského paláce.

Návštěvníky Designbloku čeká pohled do budoucnosti designu v podání českých i zahraničních účastníků. Oslava bude symbolizovat nejen výročí 100 let od založení Československa, které letos rezonuje kulturní sférou, ale i oslava dvaceti let Designbloku a ohlédnutí do jeho historie. Poslední ročníky zavítalo na akci přes 50 tisíc návštěvníků.