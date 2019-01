Sporťáček ukáže dětem různé sporty. A Jágra

Wannado festival Sporťáček se do Prahy vrací ve velkém v čele s hokejovou ikonou Jaromírem Jágrem. A to i přes problémy MŠMT s vyplácením dotací, od kterého festival v letošním roce zatím nedostal ani korunu. Přehlídka všemožných sportů startuje dnes v 10 hodin ve sportovním areálu Hamr Braník. Vstup pro návštěvníky i prezentace sportovních klubů je zdarma. Jaromír Jágr si už v loňském roce zasportoval s Ostraváky, letos se objeví v Praze, společně s ním za dětmi přijede hokejista Milan Hnilička, motokrosař Petr Pilát, akrobatický letec Martin Šonka, golfistka Klára Spilková, kajakář Josef Dostál, kanoista Martin Fuksa nebo legendární oštěpař Jan Železný. „Za mě jsou takové akce vítané a jsem rád, že je pro děti děláme. Až půjdeme jako sportovci do důchodu, tak budeme mít i díky nim své nástupce,“ vypráví motokrosař Pilát.