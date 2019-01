Sny jiných / Dreams of The Others

Akce již skončila Bude to o lidech, o skupině lidí, o komunitě. Žijeme v době rychlých klimatických změn a tato výstava se pokouší mluvit o sociálním klimatu a meteorologických prognózách velmi zvláštního společenství, které právě oslavuje století své existence. Kurátoři Piotr Drewko a Piotr Sikora. Umělci Anežka Hošková, Barbora Kleinhamplová, Václav Litvan, Gizela Mickiewicz, Mikołaj Moskal, Tomasz Mróz. ˟ 5. 12. (19:00–23:59) INI Project, Jeronýmova 88/9, Praha 3-Žižkov