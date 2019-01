Shirley Valentine v Divadle ABC

Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. One woman show Simony Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. I když se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, snya touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. Tedy do té doby, než se odjede do Řecka.