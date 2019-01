Tom a Alice. A Nataša. A Jack. Dva herci, dva ošetřovatelé. Ale kdo se o koho stará a kdo na koho co hraje? Česká premiéra sarkastické vztahové komedie o nebezpečné přitažlivosti a různých tvářích lásky. A o tom, co všechno si neříkáme a co nás to pak stojí.

Hrají: Renata Prokopová, Pavel Kryl, Veronika Lapková, Michal Necpál. Režie: Jiří Hajdyla.