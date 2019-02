Ryby a rybičky - výstavní a prodejní akvaristická burza

Ryby a rybičky - největší výstavní a prodejní akvaristická burza v Praze, se koná každou neděli (červen - srpen se konají akce nepravidelně) na Pankráci od 8.30 do 11.30 v První jazykové základní škole.

Termíny a informace naleznete na oficiálních stránkách www.rybyarybicky.cz.

Na burze naleznete široké spektrum rybiček, vodních živočichů, šneků a krevet přímo od chovatelů (ne z velkochovu), bohatý výběr rostlinek přímo od pěstitelů (ne z velkopěstírny), velký výběr různých druhů krmiv (živé, mražené i sušené), kořeny do akvárií, akvaristickou keramiku, léčiva, vitamíny, hnojiva, akvarijní techniku a příslušenství, oOdbornou konzultaci zdarma přímo od akvaristů a pěstitelů s mnohaletou zkušeností, akvária s možností objednat lepení akvária podle rozměrů, akvaristickou literaturu a časopisy a další.

Přes 1000 m2 prodejní plochy.

Občerstvení.

Vstupné:

od 8.30 do 9.00: 90 Kč (pro akvaristické nadšence: přednostní vstupné, první výběr, méně lidí)

od 9.00 do 11.00: 60 Kč

od 11.00 do 11.30_ 30 Kč

Děti do 15 let zdarma v doprovodu rodičů.

ZTP: 30 Kč