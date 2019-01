Robert Šalanda: Extrémní realismus

Výstava Roberta Šalandy Extrémní realismus je pojata jako malířská prezentace intervenující do stávajícího galerijního prostoru Trafo Gallery. Ten si autor do jisté míry přivlastňuje a podle své vlastní potřeby přetváří. Environmentální a komplexní povaha projektu překračujícího rámec umělecké disciplíny i jejích mediálních pod-žánrů je především otevřenou situací, která na základě určitých vztahových konstelací deklaruje otázky „přítomnosti".

Přítomnost jako komplikovaný stav, jenž byl a už není, z něhož však cosi nejednoznačného vyplývá, a to jak pro diváka, tak také pro autora. Něco, co lze různě číst a různě interpretovat. Je to něco na způsob „otevřeného příběhu", jenž byl pro formát výstavy zrekonstruován na základě autorovy „přítomnosti v procesu tvorby".

Název Extrémní realismus prozrazuje ambivalentní rys výstavní koncepce, s nímž je tu svobodně a bezostyšně nakládáno, podobně jako v předchozích Šalandových projektech (Nespolehlivý vypravěč, Nadějná kompozice, Pasivní pachatel ad.). Pojmy v proměněných kontextech září novými často absurdními významy (něco na způsob výroků jakési pseudo-ideologie), nebo alespoň ztrácejí ty, na které se lidské vědomí ve své automaticky nastavené orientaci spoléhalo. Co je to realismus, když se sblíží se slovem „extrémní"?

Výstavu doprovází vydání autorského katalogu nazvaného podle staršího Šalandova projektu Nespolehlivý Vypravěč. Publikace bude mimo jiné obsahovat rozhovor s autorem a také aktuální fotografie přímo z výstavní instalace.

Kurátor: Petr Vaňous.

Robert Šalanda (nar. 1976 v Olomouci) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (1995 – 2002; ateliér Malba I, Škola prof. Jiřího Sopka). V roce 2000 absolvoval studijní stáž na Facultad de Bellas Artes Cuenca ve Španělsku. V roce 2011 pak residenční pobyt na ISCP v New Yorku a v roce 2016 residenční pobyt AIR Antverpy v Belgii a v MeetFactory v Praze. Je spoluzakladatelem pražské galerie SPZ (2011). Od roku 2017 působí jako vedoucí pedagog ateliéru Malba I na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU). Jeho výstavní činnost zahrnuje tyto vybrané samostatné a kolektivní projekty: Kdo je vítěz? (GVUO, Ostrava, 2018), Nadějná kompozice (Galerie Vyšehrad, Praha 2017), Nespolehlivý vypravěč (galerie 1. patro, Praha, 2017), Pasivní pachatel (galerie Futura, Praha, 2016), Český sen (Czech House, New York, 2015), Doporučuji (galerie 35m2, Praha, 2014), Poklady (galerie Entrance, Praha, 2014), 7 Nový Zlínský Salon (Zlín, 2014), Slovo dalo slovo (galerie MeetFactory, Praha, 2013), Morse (St. Garden / WinterSpace, New York, 2011), Česká malba nulté generace (Wannieck Gallery, Brno, 2011), Fundamenty a sedimenty (GHMP, Městská knihovna, Praha, 2011), Po sametu (GHMP Dům U Zlatého prstenu, Praha, 2009), Prague Biennale 4 (Praha, 2009), CZ-SK Současná mladá malba (Wannieck Gallery, Brno, 2008), Resetting/ Jiné cesty věcnosti (GHMP, Městská knihovna, Praha, 2007-08), Akné (Galerie Rudolfinum, Praha, 2006), Intercity: Berlín – Praha 01/ Malerei (galerie Haus am Waldse, Berlín, 2005).

Vernisáž proběhne 17. ledna 2019 v 19.00 hodin.

Výstava potrvá do 24. února 2019.

Workshop pro děti v sobotu 2. února 2019 ve 14.00 hodin.

Komentovaná prohlídka a křest katalogu dne 14. února v 19.00 hodin.

Grafický design výstavy a knihy: Martin Odehnal

Animace pozvánky: Richard Hořín, Lukáš Kosík