Chtěli jste si někdy otevřít restauraci nebo vás jen zajímalo, jaké to asi je? Tenhle den je skvělou příležitostí si to vyzkoušet. Na jednoduchý princip festivalu pop up restaurací přišla skupinka milovníků jídla ve Finsku. Dnes to vypadá tak, že se během 24 hodin otevře na tisíce dočasných restaurací a stánků.