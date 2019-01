Pražská indie-folková kapela Republic of Two se po loňském vydání alba Back to the Trees vrací na pódia. Tentokrát vystoupí duo Burian, Růžička za dopravodu celé kapely na jediném podzimním pražském koncertu. Těšte se na jedinečnou atmosféru a výběr toho nejlepšího, co má tato kapela, ověnčená cenou Anděl za objev roku, v repertoáru.