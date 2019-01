Punk & grind festival Gore Boys party

Šestý ročník festivalu punkové a grindové hudby proběhne v modřanském klubu Maypaur pokojíček a nabídne hned 21 kapel, tattoo workshop nebo veganské občerstvení od Food Not Bombs.

Program akce:

16:00 Decibelo Retardo - grunge punk

16:50 MindRape - thrash metal

17:20 Löst - black crust metal

17:40 Mad Rabbits - hardcore

18:10 Chandra - post black metal

18:40 Too Far From Home - hardcore

19:10 Nenia Dea - post black metal

19:40 Pasty Clan (Rakousko) - hardcore

20:10 ThANX - hardcore punk

20:40 Gagarin - screamo

21:10 BowelFuck - grindcore

21:40 Kotva (Rakousko) - primirive hc punk

22:00 mcbroko.net - rave 666 punk

22:20 Hnus Umírající - black metal

23:05 Hibakusha - crust/grind

23:45 Atomçk (Anglie) - metal punk/grindcore

00:30 Six-Score (Rakousko) - grindcore

01:15 Aftercome - grindcore

02:00 Amoclen - powerviolence

02:45 Hydrauliter - blackened hardcore

03:30 Bambulkyne dobrodružstvá - gore'n'roll