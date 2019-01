Psí den na náměstí Míru

Čeká vás bohatý program, zajímaví hosté a ukázky (asistenční, policejní psi), vyzkoušíte si psí sporty, soutěže o atraktivní ceny, nabídka pejsků z útuků a spousta dalšího.

Dozvíte se take, jak se správně o psa starat - zdravé krmení, socializace, jak si vybrat vhodné plemeno, co s pejskem o dovolené, co dělat, když najdu/ztratím psa, prevence letních nástrah, jak funguje útulek a jak můžete nejlépe pomoci a mnoho dalších užitečných věcí. Přímo na akci budou přítomné psí útulky, kterým můžete donést dárky pro jejich svěřence. Každý pejsek dostane dárek. Více info take na www.psi-den.cz.

Vstup zdarma.