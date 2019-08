Provazochodkyně nad Letnou

Letošní Letní Letnou zahájí unikátní projekt. Do Prahy zavítá světoznámá provazochodkyně Tatiana-Mosio Bongonga z fr.souboru Cie Basinga.

Zdejšímu publiku se s velkým úspěchem představila již před šesti lety, kdy u příležitosti oslav 10. výročí festivalu vystoupala na vrchol šapitó. Tentokrát je však laťka nastavená mnohem výš – její „procházka v oblacích“ se odehraje ve výšce 35 metrů na laně dlouhém 350 metrů. Povede od Právnické fakulty, přes Vltavu až do Letenských sadů, to vše za doprovodu živé hudby, která provazochodkyni celou dobu hraje do rytmu. Příchodem na Letnou tak Cie Basinga slavnostně zahájí XVI. ročník Letní Letné.