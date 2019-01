Proč a jak žít bez odpadu?

Přednáška je určená především pro ty, kdo se chtějí v problematice nově zorientovat a také pro ty, kteří by chtěli ideu života bez odpadu šířit ve svém okolí a sbírají proto zkušenosti s argumentacía komunikací o tomto tématu.

Petr Hanzel z Bezobalu nás vezme na procházku za obzor našeho spotřebitelského horizontu – ukáže, jak to ve skutečnosti odpadem je a jak vznikla konzumní společnost – proč se z psychologického hlediska děje, že nakupujeme a vyhazujeme stále více – jaké skryté, podvědomé mechanismy naší mysli a rafinované marketingové triky nás k tomu vedou. Vysvětlí, co je životní styl zvaný zero waste, jak vznikl a proč je mnohem rozumnější, ale také výhodnější vlastnit méně věcí a vzniku odpadu předcházet, než posléze řešit nerudovskou otázku „Kam s ním?“.