Prague Winter Sweet Festival 2018

Nechte na sebe dýchnout kouzlo zimy a vánočních svátků o něco dříve. Hybernská se promění na Karlíkovu továrnu. Už druhý rok se inspirujte pro vaši vánoční tabuli a vyzkoušejte zajímavé a netradiční věci. Česká i světová kuchyně, nejlepší vychytávky do zahrady sladkých potěšení. Zimní edice sladkostí, koblížky, makronky, cukroví, perníčky, čokoláda, svařák, dorty.

Kreslírna výtvarný ateliér připraví pro vaši zábavu a bystré smysly dětí interaktivní světelný environment a také grafický workshop potisku lněných tašek, nebude chybět živý zpěv nejen vánočních a zimních písní ze všech koutů světa od Ahmada a Tanity, Dj Mill a dětský koutek s malováním na boličej, líčení žen či tvorba vlastních perníčků u stánku Time to sweet.

Vstupné: ZTP(/P), senioři nad 70 let a děti do 120 cm (v doprovodu) zdarma, senioři (nad 60 let) děti a studenti do 26 let 50 Kč, ostatní 70 Kč. Každá vstupenka je slosovatelná o desíty cen od pořadalů a vystavujících.