Prague PROG Night: Dead Letter Circus, Vola, Randevouz Point, Arch Echo

V září v Praze zas jednou dojde k ojedinělé záležitosti, protože Futurum pohostí v ten večer dvě na sobě nezávislá turné dvou progových dravců. Fanoušek progresivního metalu/rocku tak nebude muset vyrazit do Německa na Euroblast festival, ale může si dopřát jeho odlehčenější verze ve Stověžaté pod názvem Prague PROG Night. Dva koncerty v jednom a šest nadmíru zajímavých kapel za nezměněnou cenu jednoho koncertu.

Prog/alternative rocková jistota Dead Letter Circus z Austrálie, často připodobňována ke slavnějším kolegům Karnivool, či dokonce Tool, se prezentuje po všech stránkách dotaženou, vyzrálou a energickou hudbou, která by, aniž by se její autoři museli jakkoli stydět, mohla hrát i v rádiích. Ač si Dead Letter Circus drží vysokou instrumentální úroveň, v jejich tvorbě je možné spatřit odlesky i takových „stadionovek“ jako jsou kapely typu Muse, Linkin Park nebo 30 Seconds to Mars.

Jejich vystoupení na turné doprovází dvě dánské party Siamese a Daze of June.

DEAD LETTER CIRCUS

VOLA

ARCH ECHO

RENDEZVOUS POINT

DAZE OF JUNE

SIAMESE

