Poslední derby Pavla Kolaříka

Aktivní hráčská kariéra legendy hokejového klubu HC Slavia Praha Pavla Kolaříka definitivně skončila a zkušený obránce, který rovných 20 let strávil ve Slavii, se rozloučí stylově – v exhibičním derby proti Spartě.

Fanoušci se mají na co těšit, na ledě totiž uvidí nejen spoustu skvělých bývalých hokejistů, ale brusle nazuje také řada fotbalistů.

„Na derby se vždycky člověk těšil. Teď obzvlášť, protože jsem dlouho nehrál zápas. Doufám, že lidi přijdou a zavzpomínají na nedávnou dobu, kdy oba týmy hrály v extralize a na nejvyšších pozicích,“ říká oslavenec Kolařík, jehož dres s číslem 72 byl před měsícem slavnostně vytažen ke stropu mezi další klubové legendy a žádný hráč už ve Slavii s tímto číslem nikdy nenastoupí.

Za svými zády bude mít brankáře, jakého ve své bohaté kariéře ještě neměl - úspěšného fotbalového útočníka Pavla Kuku. „Bude to můj splněný sen, zachytat si v hokejovém derby proti Spartě,“ přiznal

„Prvních 1072 fanoušků, kteří v sobotu dorazí na stadion, otevírá se hodinu před utkáním), obdrží jako upomínku kartičku Pavla Kolaříka. Vyzvednout si ji mohou u hostesky u hlavního vchodu. Ve fanshopu bude v prodeji puk speciálně k této akci a o přestávce je připravena soutěž o plechovky s nápojem z limitované edice 72 ks, které byly vyrobené speciálně k tomuto utkání,“ zve fanoušky do ochozů tiskový mluvčí Slavie Jakub Mezlík.

Výtěžek z utkání půjde na slávistickou nadaci starající se o mladé hokejisty.

Sestavy:

Slavia: Pavel Kolařík, Jaroslav Bednář, Roman Červenka, Jiří Doležal, Jiří Drtina, Petr Jelínek, Tomáš Kucharčík, Roman Málek, Jan Novák, František Pomahač, Michal Sup, Marek Tomica, Viktor Ujčík, Tomáš Vlasák, fotbalisté Jaroslav Černý, Luboš Kubík, Pavel Kuka, Jaroslav Šilhavý, Vladimír Šmicer. Trenéři: Richard Farda, Tomáš Herstus, Ladislav Slížek.

Sparta: Michal Broš, Leo Gudas, Jaroslav Hlinka, Pavel Kašpařík, František Kučera, Petr Přikryl, František Ptáček, Pavel Šrek, Petr Ton, Jiří Zelenka, fotbalisté Tomáš Jun, Jiří Novotný, KarelPoborský, Horst Siegl, Vlastimil Vidlička. Trenéři: Jan „Gusta“ Havel, David Volek.