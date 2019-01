Polish Jazzbit: Polský jazz 1918—2018

Zahájení nové Jazzbit sezony nás zavede k sousedům do Polska. Uvidíme polské hudebníky mladé generace. Setkáme se s moderními interpretacemi populárních šlágrů ze 30. let v podání Młynarski Masecki Jazz Bandu, v trans nás uvede svými písničkami IRCHA Clarinet Trio a úplně poprvé spolu vystoupí Mikołaj Trzaska & Petr Vrba. Vstupné do 26 let 150 Kč, nad 26 let 250 Kč. Jednotné vstupné na sezení 350 Kč, www.goout.net.