Pojďme spolu prozkoumat kotrmelce!

Kdy naposledy jste udělali kotrmelec? Jen tak, pro radost? Kotrmelce vám možná zamotaly hlavu i život - třeba náhlý konec dlouhého vztahu nebo prozření, že kariéra, kterou roky budujete, vlastně není pro vás. Jak jste se s tím poprali? Jak vás to změnilo a ovlivnilo váš přístup k životu?

Někdy nás – snad z ničeho nic – přepadne náhlá, nečekaná a často radikální změna. Dotkne se lidské společnosti jako celku, ekonomiky, politiky, životního prostředí, vědy nebo umění. Zasáhne do našich soukromých i profesních životů, ovlivní naše sny, hodnoty a plány. Ne náhodou s námi takové změny - stejně jako fyzické kotrmelce –mohou zahýbat vpřed i vzad. Pozitivním i negativním směrem.

Kotrmelce mohou proměnit celý svět nebo jen to, jak ho subjektivně vnímáme. Je to i ta rozverná záležitost, která nám symbolizuje hravé dětství. Něco, co už jsme zapomněli. Maličkost, díky které dokážeme žasnout a objevovat svět dětskýma očima.

Ať už jsou jakékoliv, kotrmelce se neobejdou bez změny postoje, jisté dávky úsilí a špetky kuráže. Je potřeba ponořit se do nich tělem i duší a udělat krok do neznáma. Nebývá to snadné, ale vynoření se “na druhé straně” může být i zábava! Ocitnout se hlavou dolů nám přinejmenším aspoň na chvíli umožní změnit úhel pohledu.

Pojďme prozkoumat pár kotrmelců společně! Více zde.