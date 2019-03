Pohádka na Plechárně - Mauglí

Mauglí se ocitne uprostřed džungle plné nástrah a nebezpečí. Co si dítě, které ani pořádně nemluví, má počít ve světě vlků, hadů, tygrů a jiných obrovských zvířat, s nimiž si i dospělý poradí jen stěží. Dokáže uprostřed divočiny přežít malý kluk? Jenže příroda je mnohem pestřejší a zajímavější, než se nám na první pohled zdá! Mauglího v džungli najde vlk. Ten pochopí, že se o Mauglího někdo musí postarat. Má hlad? Že by měl chuť na kostičku? Ne, med bude lepší. Do věci se vloží medvěd, který se stane Mauglího opatrovníkem. Mauglí se ale musí naučit přežít sám, a tak se vydává na výpravy do džungle. Postupně pochopí, že život v divočině vyžaduje moudrost a bystrost, i když zpočátku ho z prekérních situací zachraňuje medvěd, který skrytě hlídá Mauglího na každém kroku. Vypadalo by to jako ráj, kdyby v okolí nekroužil zlý tygr…

Příběh o odvaze a přátelství se neobejde bez napětí a trochu nebezpečí, ale určitě se obejde bez zbytečných slov.

Vstupné 50 Kč, vstupenku nejlépe pořídíte v předprodeji v síti www.goout.net nebo na ww.plecharnacernymost.cz.

Hraje Divadlo U staré herečky.

Vhodné pro děti od 3 let.